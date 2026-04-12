Militares bolivianos decomisan 268 kilos de marihuana en la frontera con Chile

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La Paz, 12 abr (EFE).- Militares bolivianos decomisaron 268 kilos de marihuana en la frontera con Chile tras descubrir la carga abandonada en un vehículo con matrícula chilena, informó la Fiscalía General.

La institución indicó este domingo en un comunicado que la droga fue encontrada el viernes a 900 metros del Puesto Militar Adelantado Severino Zapata, en el parque nacional Sajama, en el departamento de Oruro (oeste).

“Estamos dando un golpe contundente al narcotráfico», dijo el fiscal regional de Oruro, Aldo Morales.

La marihuana estaba repartida en «225 paquetes con forma ovoide» dentro de sacos de polipropileno.

Agregó que los militares verificaron que el conductor del vehículo había huido abandonando la carga, pero que con base en la información del vehículo se investigará los datos del propietario y la procedencia de la droga.

El fiscal Morales destacó que la investigación cuenta con la coordinación del Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN ) y las Fuerzas Armadas. EFE

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