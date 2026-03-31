Militares de Bélgica denuncian desprotección legal en su despliegue en las calles

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Bruselas, 31 mar (EFE).- El sindicato de trabajadores de Defensa de Bélgica denunció este martes que el despliegue de 200 soldados en las calles de algunas ciudades del país se está realizando sin un marco jurídico claro, que deja en el aire quién asume «la responsabilidad legal» en caso de sufrir un ataque.

«Si se produce un incidente, como un tiroteo en una zona civil o los daños colaterales de un contexto geopolítico tenso ¿quién asumirá la responsabilidad legal?», se pregunta el comité de Defensa del Sindicato Nacional de Empleados Públicos (SLFP, por sus siglas en francés), en un comunicado publicado este martes, recogido por la agencia Belga.

Desde el lunes pasado, unos 200 soldados belgas han sido desplegados para vigilar lugares frecuentados por la comunidad judía en Bruselas y Amberes, antes de que la operación se extendiera a la ciudad de Lieja.

El sindicato denunció que la normativa destinada a regular este tipo de despliegue militar no ha sido aprobada hasta la fecha por el Parlamento ni presentada a los representantes de los trabajadores.

Además, los soldados criticaron que se haya optado por este despliegue «inaceptable», cuando existe una fuerza de seguridad dentro de la policía federal con 1.600 puestos equivalentes a tiempo completo para llevar a cabo este tipo de misiones de vigilancia en entornos civiles, un sistema que no se ha desplegado plenamente.

«¿Por qué movilizar soldados de combate sin un marco adecuado cuando existía una solución estructurada?», añadió el sindicato.

Los militares reprocharon que su despliegue exige estar lejos de casa durante periodos de dos a seis semanas, y que debe estar operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como «presencia disuasoria, mientras que los agentes de policía permanecen en la retaguardia».

«Con una fuerza terrestre tan pequeña como la nuestra, no podemos hacerlo todo», señaló el general Jean-Pol Baugnée, jefe de las Fuerzas Terrestres. «Parece que el ejército se ha convertido en la salida fácil», lamentó. EFE

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