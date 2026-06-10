Militares detienen a tres personas en Venezuela por transportar 528 kilos de drogas

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Caracas, 10 jun (EFE).- Militares venezolanos detuvieron a tres personas en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por presuntamente transportar 528 kilos de drogas, entre marihuana y cocaína, informó este miércoles la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

A través de una publicación en Instagram, la institución explicó que durante el operativo se incautaron 522 kilos de marihuana, 5,7 kilos de cocaína, así como tres vehículos.

Asimismo, dijo que los funcionarios de la GNB se mantienen desplegados para «erradicar cualquier amenaza que pretenda vulnerar la paz y la soberanía» de la frontera.

El pasado 29 de mayo, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó de la detención de seis personas tras un operativo militar en Caracas en el que incautaron tres toneladas de drogas.

En un mensaje en Telegram, la cartera de Estado informó entonces sobre dos operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en dos zonas del oeste de la capital venezolana para desmantelar grupos de delincuencia organizada, «logrando la detención de seis ciudadanos en flagrancia».

En total, señaló el ministerio, los militares decomisaron 3,02 toneladas de drogas, entre marihuana, crack y cocaína.

En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era «cocaína destinada a mercados europeos», según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. EFE

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