Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres con la adopción de una niña

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ago (EFE).- La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie de Netflix ‘Stranger Things’, anunció este jueves que ha adoptado a una niña junto a su marido, Jake Bongiovi, el hijo del cantante Jon Bon Jovi.

«Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Ahora somos 3. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi», indicó la actriz, de 21 años, en un escueto escrito publicado en su cuenta de Instagram.

La pareja se casó el año pasado en una ceremonia privada en Estados Unidos tras anunciar su compromiso en 2023, generando una gran sorpresa entre sus seguidores debido a su corta edad.

La protagonista de ‘Stranger Things’ regresará a la pequeña pantalla el próximo noviembre con la última temporada de una de las series más exitosas de Netflix.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades.

Esta última entrega, dividida en tres partes que comenzarán el 26 de noviembre y cuyo esperado final se resolverá el 31 de diciembre, tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal.

Además de Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin). EFE

