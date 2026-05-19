Minería se ubicó como tercer rubro de exportación de Ecuador en primer trimestre de 2026

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Quito, 19 may (EFE).- La actividad minera se posicionó como el tercer rubro de exportación de Ecuador durante el primer trimestre de 2026, solo por detrás del camarón y el petróleo, al alcanzar los 1.381 millones de dólares en ventas al exterior, según datos ofrecidos este martes por la Cámara de Minería del país andino.

«Siempre hemos dicho que la minería es una plataforma de desarrollo para Ecuador. Con solo dos minas industriales, este ha sido el impacto en la economía», señaló la presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva.

Silva destacó que esas dos minas, la aurífera Fruta del Norte (Lundin Gold) y la cuprífera Mirador (Ecuacorriente), ambas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, se constituyen en las empresas «que más impuestos a la renta pagan en el país» y que la región es una de las que más «contribuye a la tributación en Ecuador».

A nivel tributario, la presidenta indicó que en 2025 se recaudaron más de 1.300 millones de dólares, de los cuáles poco más de 960 millones correspondieron a impuestos generales y más de 300 a impuestos municipales y provinciales.

Por su parte, el presidente del directorio de la Cámara, David Larenas, explicó que estos resultados se vieron impulsados por el precio de los metales, especialmente del oro, que alcanzó niveles récord durante ese periodo.

«Vimos precios del oro que llegaron a 5.000 dólares la onza», señaló, al añadir que las exportaciones mineras de este año serán «ligeramente superiores» a las de 2025, cuando el sector superó los 4.100 millones de dólares en ventas al exterior.

Desafíos del sector

Silva señaló que el crecimiento del sector enfrenta varios desafíos, entre ellos el cierre del catastro minero desde 2018, la paralización que supuso en su momento la falta de normativa para aplicar la consulta ambiental y la inestabilidad jurídica y tributaria.

«Sin exploración no hay nuevas minas» y «sin exploración no hay estos números», señaló.

La presidenta ejecutiva sostuvo, además, que Ecuador no ha logrado atraer inversión extranjera de manera potente para el sector minero como han conseguido otros países como Perú, que, según dijo, captó el año pasado más de 7.000 millones de dólares en inversión extranjera directa.

Por su parte, Larenas advirtió que los altos precios del oro también incentivan la minería ilegal, una actividad que deja «problemas ambientales, sociales y de seguridad» y no reporta «ni un solo dólar» al Estado. EFE

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