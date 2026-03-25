Ministerio de Cultura de México niega que Colección Gelman sea propiedad de Santander

4 minutos

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- La Secretaria (Ministerio) de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), precisó este miércoles que la Colección Gelman es de “carácter privado” por lo que pertenece a coleccionistas mexicanos y no a la Fundación Banco Santander, luego de que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, solicitara a la dependencia aclarar el estado de estas obras.

En un comunicado, el Inbal apuntó que el traslado -el próximo mes de junio de este acervo a España para la inauguración del centro Faro de Santander- está suscrito en un «acuerdo de gestión, más no de propiedad», entre el banco español y la familia Zambrano, propietaria de la cementera Cemex y dueña de la colección.

“Los propietarios suscribieron un acuerdo de gestión con la Fundación Banco Santander para la itinerancia internacional de la colección”, destacó el documento sobre esta colección considerada una de las más importantes del arte moderno mexicano al contener piezas de Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Incluso agregó que la propia institución financiera aclaró en un comunicado, el pasado 23 de marzo, que “su participación se limita a funciones de gestión, coordinación y difusión cultural”.

“Este esquema no implica, como se ha reiterado tanto por el Inbal como por Santander, transferencia de propiedad, comercialización de las obras ni autorización de exportación definitiva del patrimonio por parte de ninguna autoridad mexicana”, resaltó.

Y especificó que la salida de la colección, que aguarda 30 obras con declaratoria de Monumento Artístico, se autorizó únicamente de “manera temporal, mediante los permisos correspondientes otorgados por el Inbal, garantizando en todo momento su integridad, conservación y retorno a México”.

En ese sentido, detalló que el acervo, que originalmente pertenecía a los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, regresará al país conforme se desarrolle su itinerancia. Señaló además que “se prevé su exhibición” en museos mexicanos en un futuro.

La respuesta por parte de la dependencia se da luego de que Sheinbaum solicitó este miércoles a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, información sobre el estado del acervo.

“No tengo toda la información, le pedí a Claudia (Curiel de Icaza) que me informara, pero sí, nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quién tiene esta colección”, respondió la mandataria a los medios durante su conferencia matutina.

El cuestionamiento en la conferencia surgió tras una ola de comentarios en redes sociales que acusan a la Secretaría de Cultura y al Inbal de «sacar ilegalmente» del país algunas de estas piezas.

A este reclamo se suma una carta firmada por más de 300 figuras públicas mexicanas, como el curador Cuauhtémoc Medina o la politóloga Denise Dresser, que exige transparencia al Gobierno de México sobre los acuerdos de transferencia entre Santander y la familia Zambrano.

Por ley, ciertas piezas de Kahlo solo pueden exportarse de manera temporal al ser obra declarada como Monumento Artístico.

Sobre ello, el Inbal indicó que las 30 obras con declaratoria de Monumento Artístico están debidamente registradas, catalogadas y bajo supervisión de la institución, conforme a lo que estipula la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, lo que contribuye a la certeza jurídica sobre su estatus.

Actualmente 68 piezas de la Colección Gelman se exhiben en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México, aunque estas serán trasladadas en junio a Santander (España). EFE

abz/jmrg/rrt