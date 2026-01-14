Ministro de Defensa colombiano visita EEUU para hablar de narcotráfico, su «enemigo común»

3 minutos

Washington, 14 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el «enemigo común» para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump la primera semana de febrero.

«Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno», aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña.

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.

Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración de Trump.

Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y citó la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.

Por su parte, el embajador de Colombia en EE.UU. aseguró tener «muchas expectativas» sobre la reunión entre los presidentes de ambos países después de las recientes declaraciones de Trump y de su llamada con Petro el pasado miércoles, que el embajador calificó como «histórica», aunque a su vez dijo que sería irresponsable por su parte adelantar los resultados del encuentro.

«La llamada entre los dos presidentes ha generado un clima muy distinto a lo que hubiera sido sin que esa llamada hubiera sucedido. Nos demuestra que efectivamente hay un terreno clave para avanzar», enfatizó.

Preguntado por las actuaciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor organización armada ilegal de Colombia que mantiene presencia en la frontera con Venezuela, el embajador consideró que ese sería uno de los puntos clave de la conversación entre Petro y Trump.

Trump anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero y manifestó que fue «un gran honor» hablar con su homólogo colombiano, después de meses de desencuentros entre los dos mandatarios.

El republicano había acusado a Petro de participar en el tráfico de cocaína y sugirió además que le sonaba «bien» la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

lt/asb/seo

(foto)