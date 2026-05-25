Ministro de Defensa ruso visita una comandancia de las tropas que combaten en Ucrania

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Moscú, 25 may (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, inspeccionó una comandancia de la agrupación militar Vostok (Oriente) que combate en Ucrania, según informó hoy el mando militar ruso.

«El ministro de Defensa ruso, Andrei Beloúsov, celebró una reunión en uno de los puestos de mando de la agrupación militar Vostok, donde escuchó informes de los oficiales de la comandancia y el Estado mayor sobre el cumplimiento de las misiones de combate», señaló la entidad en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Según Defensa, el coronel general Andréi Ivanáev, comandante de la agrupación, presentó un reporte al jefe del departamento militar ruso sobre la implementación de una serie de medidas para interconectar drones con estaciones de comunicaciones satelitales rusas y el transporte militar.

Beloúsov también escuchó informes de los jefes de las fuerzas de drones y de la defensa antiaérea de la agrupación militar, que reportaron un incremento del reclutamiento de nuevos operadores de naves aéreas no tripuladas y nuevos desarrollos en los sistemas de radares que permiten su control automatizado.

Los militares presentaron al titular de Defensa nuevos desarrollos destinados al transporte de pertrechos a la línea de frente, nuevos drones de asalto y antiaéreos.

Finalmente, el ministro condecoró a los militares más destacados en este sector del frente.EFE

mos/alf

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