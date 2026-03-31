Ministro de Exteriores de Portugal habla con Marco Rubio sobre vital vínculo trasatlántico

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Lisboa, 31 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, recibió este martes una llamada telefónica del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que hablaron de la importancia «del vínculo trasatlántico», en medio de la ofensiva contra Irán.

Así lo señaló el Ministerio de Exteriores luso en su cuenta de X, donde agregó que ambos conversaron también sobre la situación en Oriente Medio y la relación bilateral en materia de economía y defensa.

Portugal tiene en su territorio la base aérea de las Lajes, en el archipiélago atlántico de las Azores, que es usada por las fuerzas estadounidenses y que ha sido objeto de polémica en el país ibérico desde el inicio del ataque estadounidense e israelí contra Irán.

El Gobierno de centroderecha portugués ha mostrado su rechazo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha insistido en que el uso por parte de los militares estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un «cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas» fijadas en el acuerdo bilateral de ambos países.

El canal de televisión SIC Noticias reveló el domingo que el Ejecutivo luso autorizó la llegada por primera vez de los drones Reapers MQ-9 estadounidenses a las Lajes. EFE

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