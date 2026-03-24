Ministro Exteriores húngaro reconoce contactos con Rusia antes y después de reuniones UE

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Budapest, 23 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha admitido que suele tener contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo, aunque le restó importancia al considerar esas comunicaciones como parte de su trabajo diplomático.

«Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros», explicó Szijjártó durante un mitin electoral, según recoge este martes el portal de noticias Telex.

Al ser preguntado sobre si Lavrov está entre esas personas, el ministro admitió que sí, ya que «Rusia es para Hungría un importante socio, por ejemplo para el abastecimiento energético».

«No sé qué raro hay en esto. Esta es la esencia de la diplomacia», añadió el ministro, una de las caras más visibles del Gobierno del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán.

El sábado pasado, el diario estadounidense Washington Post había informado sobre frecuentes contactos entre Szijjártó y Lavrov en pausas de reuniones del Consejo Europeo, donde se suele debatir sobre las medidas comunitarias contra Rusia por su invasión de Ucrania.

El ministro magiar, que desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha reunido una docena de veces con Lavrov, agregó que también suele hablar con los estadounidenses, turcos, israelíes, serbios y otros, «si en las reuniones de la UE se trata un tema que afecta las relaciones, como por ejemplo las húngaro-estadounidenses».

La Comisión Europea calificó el lunes como «muy preocupantes» las informaciones de que Szijjártó estaría filtrando información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores.

«Esperamos que el Gobierno húngaro aporte aclaraciones», dijo una portavoz de la Comisión Europea, afirmando que «la relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre éstos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE».

Szijjártó, cuyo Gobierno es el aliado más cercano de Moscú en la UE, había desmentido inicialmente las informaciones del Washington Post como «noticias falsas».

La polémica sobre posibles filtraciones estalló en plena campaña electoral ante las elecciones del 12 de abril, en las el líder opositor conservador Péter Magyar podría arrebatar el poder a Orbán, que gobierna desde 2010 con amplia mayoría. EFE

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