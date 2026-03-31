Ministro húngaro denuncia «injerencia extranjera» tras acusaciones de compartir información con Rusia

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El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, denunció el martes una «injerencia extranjera» en la campaña electoral del país, después de que medios de investigación publicaran conversaciones telefónicas que sugieren que transmitió información a Rusia.

Calificando el hecho de «escándalo muy grave», Szijjarto arremetió contra «la interceptación de sus llamadas por servicios secretos extranjeros, que las hicieron públicas» una semana y media antes de las elecciones parlamentarias, «en interés de Ucrania», escribió en Facebook.

Un consorcio de medios de Europa del Este —The Insider, VSquare y Delfi— afirmó en una investigación publicada el martes que Szijjarto había proporcionado a Moscú un «acceso directo a información estratégica sobre cuestiones cruciales».

La investigación se basa en grabaciones filtradas y transcripciones de llamadas telefónicas, en una de las cuales se alega que Szijjarto dijo a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, «estoy a su servicio».

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, cercano a Rusia, bloqueó en repetidas ocasiones las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y frenó la ayuda a Ucrania.

Las acusaciones contra Szijjarto, aliado cercano de Orbán, llegan antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril, en las que el líder nacionalista enfrenta su mayor desafío electoral en años.

Orbán busca ser reelegido para un quinto mandato a pesar de las acusaciones de la oposición de deslealtad hacia los socios de la Unión Europea, así como de permitir la injerencia del Kremlin.

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