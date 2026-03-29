Ministro israelí a Sánchez: «Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel»

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Tel Aviv, 29 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afeó este domingo al presidente español, Pedro Sánchez, que criticara la actuación de la policía israelí contra el jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, asegurando que «nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel».

«Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén,@sanchezcastejon no dijo nada», escribió en español Saar en un mensaje en su cuenta de X en la que adjunta una fotografía de un fragmento de misil iraní interceptado que cayó la semana pasada cerca del Santo Sepulcro.

Y prosigue: «Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles «Feliz Navidad», nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel».

El titular de Exteriores insistió en que «Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya públicamente a Sánchez».

Sánchez horas antes condenó en un mensaje en su cuenta de X que los agentes de la policía israelí impidieran este domingo a Pizaballa llegar al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, y lo tildó de «ataque injustificado a la libertad religiosa».

«Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos», se quejó Sánchez. EFE

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