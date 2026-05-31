Ministro japonés de Defensa critica a China en foro de seguridad

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El ministro japonés de Defensa fustigó veladamente a China el domingo, y prometió que su país continuará fortaleciendo su aparato militar pese a las objecions de Pekín.

Japón ha adoptado una política de Defensa más proactiva bajo la primera ministra Sanae Takaichi, dejando atrás la perspectiva pacifista adoptada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El giro ha provocado frecuentes críticas de China, que acusa a Tokio de adoptar un imprudente «nuevo militarismo» que podría desestabilizar la región.

Pero el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, replicó el domingo que «nada puede estar más lejos de la verdad».

«Piénsalo, hay un país que tiene un enorme arsenal de armas nucleares y bombarderos estratégicos», señaló Koizumi en el foro anual de defensa Shangri-La, en Singapur.

«Japón no posee ninguna de esas armas. Y aún así, Japón es señalado de ‘nuevo militarismo’. ¿No es extraño?», cuestionó el ministro sin citar directamente a China.

Se cree que China posee cientos de ojivas nucleares y en los últimos años ha apuntalado fuertemente a su ejército.

La relación entre China y Japón se tensó desde que Takaichi sugirió en noviembre que su país podría intervenir militarmente si Pekín intenta tomar Taiwán por la fuerza.

Koizumi aseguró que China expande sus capacidades militares «sin suficiente transparencia» y que sus actividades militares son «motivo de seria preocupación para Japón».

Sostuvo que Japón «reforzará progresivamente sus capacidades de defensa y realizará actualizaciones continuas con un alto grado de transparencia», incluso en los ámbitos de la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados, así como la ciberdefensa y la defensa espacial.

El Diálogo de Shangri-La es el principal foro de defensa de Asia, y congrega anualmente a autoridades y expertos de seguridad de unos 45 países.

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