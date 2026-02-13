Ministro japonés llama a fortalecer política de defensa pero ofrece diálogo a China

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, instó este viernes a incrementar el gasto en defensa y reforzar la política de seguridad, aunque lanzó a China el mensaje de que su gobierno siempre está abierto al diálogo.

«En el mar de la China Oriental y en el mar de la China Meridional está habiendo intentos de cambiar el statu quo por la fuerza. Se están intensificando las tensiones», dijo durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzó hoy.

En este contexto, «Japón se hará más fuerte», prometió Koizumi, quien destacó que su gobierno está comprometido a incrementar el gasto en defensa, que con los presupuestos suplementarios aprobados el año pasado, va camino de superar en éste el 2 % del PIB.

Koizumi afirmó que su país responderá de forma «determinada» a las crisis y cooperará con la industria para fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro, además de reforzar sus capacidades militares en el ámbito del espacio.

El ministro habló de un contexto histórico en el que todo puede convertirse en arma y en el que los límites entre la guerra y la paz, el ámbito militar y el civil y entre la verdad y las noticias falsas ya no son claramente visibles, lo que calificó de una «era de incertidumbre».

Pese a todo, señaló que Japón «siempre mantiene abierta la puerta del diálogo».

«Tenemos diferencias y desacuerdos», afirmó en alusión a China. «Pero la postura de Japón es muy clara: estamos siempre abiertos al diálogo. Por eso envío a China el mensaje: siempre damos la bienvenida al diálogo», remachó.

Koizumi destacó que la seguridad del espacio indopacífico y del espacio euroatlántico son inseparables y expresó también su preocupación por la guerra de Ucrania, que tiene efectos para la seguridad global y también para Japón.

También se pronunció a favor de fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos, que calificó de «inquebrantable».

Calificó por otro lado de «muy potentes» los resultados de las elecciones generales del domingo en Japón, en las que arrolló la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, aunque advirtió de que en una democracia es necesario ser muy cuidadosos a la hora de explicar a los ciudadanos la necesidad de reforzar la política de seguridad.

La primera ministra provocó la ira de Pekín en noviembre cuando dijo que un posible ataque chino contra Taiwán podría obligar al archipiélago a activar a sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército).

Aunque Takaichi ha defendido que su postura no se desvía de la de sus antecesores, y ha hecho frecuentes llamamientos al diálogo con China, el gigante asiático ha reaccionado pidiendo a sus ciudadanos que no visiten el archipiélago, o restringiendo las exportaciones de minerales críticos, entre otras medidas.

Este lunes, tras conocerse la victoria del Partido Liberal Democrático (PLD) en los comicios anticipados del domingo, el Gobierno chino instó a las autoridades japonesas «a que sigan el camino del desarrollo pacífico en lugar de repetir los errores del pasado», en referencia a los planes de Takaichi de aumentar el gasto en defensa. EFE

