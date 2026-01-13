Minnesota demanda al gobierno de Trump por su ofensiva migratoria

El estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, demandó este lunes al gobierno de Donald Trump por sus operativos contra la migración, tras la muerte la semana pasada de una manifestante que fue baleada por un agente de inmigración.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que anunció la demanda, dijo que el aumento de agentes de migración por parte del Departamento de Seguridad Nacional en los últimos días ha hecho al estado «menos seguro».

«Miles de agentes del Estado, del gobierno federal, mal capacitados, agresivos y armados, han llegado a nuestras comunidades», dijo Ellison en una rueda de prensa.

«La evidente selección de Minnesota por nuestra diversidad, por nuestra democracia y por nuestras diferencias de opinión con el gobierno federal constituye una violación de la Constitución y de la ley federal», dijo el fiscal del estado, gobernado por la oposición demócrata.

«Esto es, en esencia, una invasión federal», añadió.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió en su auto el miércoles tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis. Su muerte desató protestas en varias ciudades en los últimos días, contra los métodos de los agentes.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, dijo que Trump eligió Minnesota para su ofensiva migratoria por tener líderes demócratas.

«Si el objetivo era simplemente buscar personas indocumentadas, Mineápolis y Saint Paul (capital del estado) no debería ser el lugar al que debería ir», dijo Frey.

«Hay muchísimas más personas indocumentadas en Florida, Texas y Utah», dijo el alcalde, que señaló que esos estados están bajo control republicano.

Illinois, otro estado gobernado por demócratas donde Trump ha desplegado su ofensiva antiinmigración, presentó este lunes una demanda similar contra el gobierno federal.

