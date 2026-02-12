Miró y artistas contemporáneos dialogan en la muestra ‘Afinidades colectivas’ en Serralves

Lisboa, 12 feb (EFE).- El Museo Serralves de Oporto, en el norte de Portugal, mostrará la obra de Joan Miró y de otros artistas contemporáneos como Helena Almeida o Marcel Broodthaers en una exposición, ‘Afinidades Colectivas’, que los pondrá a dialogar.

La muestra está dividida en nueve capítulos y ocupa las dos plantas del museo con 24 pinturas, dibujos, collages, esculturas y obras textiles de Miró (1893-1983).

Estos compartirán el espacio con 53 obras de artistas contemporáneos alemanes, griegos, estadounidenses, españoles, portugueses, belgas, chinos, italianos, suizos y daneses.

Entre estas se podrán encontrar prácticas que abarcan desde la pintura y la escultura hasta el collage, la fotografía, el vídeo y las obras multimedia.

También estarán entre lo expuesto deconstrucciones visuales de los códigos pictóricos hasta el neoexpresionismo y el cuestionamiento del lenguaje.

«En cada uno de estos cruces con obras de la Colección Serralves, la trayectoria de Miró encuentra eco en la práctica artística contemporánea», explicó en un comunicado el museo, que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

La exposición toma como punto de partida la obra del pintor y escultor español de las décadas de 1960 y 1970, con incursiones puntuales en obras anteriores, y ensalza las conexiones artísticas que trascienden la cronología y ofrecen nuevas perspectivas sobre su legado perdurable.

Se trata de una exhibición comisariada por Robert Lubar Messeri y coordinada por Isabel Braga y la Colección de Serralves, y estará abierta al público del 13 de febrero al 10 de enero de 2027. EFE

