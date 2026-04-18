Misión arqueológica española descubre un cementerio romano con momias al sur de El Cairo

2 minutos

El Cairo, 18 abr (EFE).- Una misión arqueológica española de la Universitat de Barcelona (UB) y el Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) ha descubierto un cementerio con momias de época romana en la zona de Al Bahnasa, a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, que aporta nuevos datos sobre los ritos funerarios grecorromanos, informaron este sábado fuentes oficiales.

El hallazgo, realizado bajo la dirección de la doctora Maite Mascort y la doctora Esther Pons Mellado, incluye varias momias romanas, algunas envueltas en envolturas con decoraciones geométricas, sarcófagos de madera pintados y elementos metálicos como tres láminas de oro y una de cobre que se utilizaban como parte de los rituales funerarios.

El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, destacó en un comunicado que este descubrimiento se suma a una serie importante de hallazgos recientes en la provincia de Al Menia y refleja «la riqueza y diversidad de la civilización egipcia a lo largo de las eras».

Por su parte, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hesham Al Leizy, subrayó que el yacimiento ofrece «nuevas visiones sobre los rituales funerarios en la ciudad de Al Bahnasa durante las épocas grecorromanas».

Además, la misión halló en el interior de una de las momias un papiro raro con textos del segundo libro de la Ilíada de Homero, concretamente el llamado «Índice de los Buques», que enumera a los participantes griegos en la campaña contra Troya y que «agrega una dimensión literaria e histórica importante a esta área», según Al Leizy.

El profesor de Antigüedades de la Universidad de El Cairo y jefe de excavaciones egipcio de la misión, Hassan Amer, explicó que los trabajos en la tumba 65, un hipogeo o cámara de entierro subterránea, permitieron recuperar las láminas de oro y cobre junto a momias romanas y sarcófagos coloreados, pese a que la cámara presenta un estado de deterioro debido a saqueos antiguos.

Este nuevo hallazgo en el antiguo Oxirrinco (Al Bahnasa), uno de los yacimientos más relevantes de Egipto para el periodo grecorromano, refuerza el valor arqueológico de la región y contribuye al conocimiento de las prácticas funerarias y la presencia cultural helenística y romana en el valle del Nilo. EFE

se-rsm/alf

(foto)