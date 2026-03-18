Misión de la ONU expresa preocupación por escalada y «mayor» presencia israelí en Líbano

2 minutos

Beirut, 18 mar (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) expresó este miércoles su preocupación por la escalada registrada anoche en el conflicto con Israel y alertó también de una «mayor» presencia de las tropas israelíes dentro del territorio libanés.

«Fuertes intercambios de fuego, una actividad aérea y terrestre intensificada, y una mayor presencia de fuerzas israelíes dentro del territorio libanés son desarrollos profundamente preocupantes», advirtieron los cascos azules en un comunicado.

En esta línea, la misión internacional avisó de que la «violenta» escalada registrada anoche entre las partes representa también un «preocupante» deterioro de la situación.

Las hostilidades volvieron a dispararse anoche después de que el grupo chií libanés Hizbulá lanzara una serie de ataques destacados con andanadas de cohetes y drones contra el norte de Israel, que por su parte ha intensificado sus bombardeos en el Líbano, incluidos varios en Beirut.

«También son preocupantes las ‘órdenes de evacuación’ renovadas por parte de los actores en conflicto, que afectan a civiles a ambos lados de la Línea Azul» o frontera de facto, agregó la FINUL en su nota.

Mientras que Hizbulá ha emitido algunos avisos simbólicos dirigidos a la población del norte del Estado judío, emulando las órdenes de evacuación israelíes, estas alertas de Israel han dejado prácticamente vacía la franja del Líbano que va desde la divisoria hasta el río Litani.

Posteriormente, el Ejército israelí expandió esa orden hasta el río Zahrani, unos 15 kilómetros más al norte, y emitió otras para casi todos los suburbios sur de Beirut.

En este contexto, los cascos azules volvieron a llamar a las partes a un alto el fuego y a la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006, al considerar ambos pasos como el «único camino viable hacia la estabilidad duradera». EFE

njd/ajs

(foto)(vídeo)