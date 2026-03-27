Misión diplomática venezolana inicia visita a Washington para fortalecer vínculos con EEUU

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Washington, 26 mar (EFE).- Una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició este jueves una visita oficial en Washington, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario, Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.

La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales. EFE

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