Moda contrastante y multicolor brilla en la alfombra azul de los Latin Billboard 2025

4 minutos

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 23 oct (EFE).- La celebración de los primeros 25 años de los Latin Billboard arrancó este jueves con su tradicional desfile de estrellas por la alfombra azul, marcada por una explosión de color, brillos metálicos y un contraste de estilos, texturas y diseños que, en su mayoría, dejaron mucha piel a la vista.

Entre los mejores vestidos estuvo la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza, con un ceñido vestido de noche, blanco y negro, que llevaba como sorpresa un profundo escote. La argentina Emilia llevó otra versión del mismo concepto, con un corset-short blanco, mientras era flanqueada por Carlos Vives, Wisin y Xavi, de vino tinto y negro.

Más clásicas y con mucha pedrería brillaron la puertorriqueña Olga Tañón y la argentina Yami Safdie, que se fueron por lo elegante, pero actualizado con tejidos semitransparentes. Con aplicaciones de perlas sobre un vestido negro apareció de sorpresa la icónica estrella latina Rita Moreno, quien celebró «seguir vigente a mis ninetytres» (93 años).

Peso Pluma, uno de los más nominados y quien fue distinguido con el Premio Vanguardia, llegó vestido de esmoquin, con la camisa abierta y un lazo desamarrado. En su brazo estaba su pareja y también artista Kenia OS, quien llevaba un ‘body’ de pedrería y una falda de red negros, al que le dio color con una boa azul rey.

«Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano», indicó Peso Pluma, quien además llevaba el cabello cortado casi al raso.

Laura Pausini, quien recibe el premio Ícono, escogió un traje negro de encaje hasta el suelo, sobre el que llevaba un top de pedrería negra que fungía como la principal pieza de joyería.

«Me siento feliz con esa sonrisa que no se puede esconder, que se sale por los ojos, la sonrisa y la piel», indicó la artista italiana, quien aprovechó para promover su próxima gira que comienza en 2026 en España.

También de negro y elegante apareció Daddy Yankee, con un traje de chaqueta y pantalón con terminaciones de canutillos negros y una hermosa flor bordada con aplicaciones en el bolsillo.

Yailín «La más viral» fue de las pocas que intentaron jugar con conceptos de moda diferentes con un traje azul gris, de manga larga, cuello tortuga y top, y una falda que parecía la capa de una cebolla.

Mientras que la mayoría de las mujeres optaron por atuendos formales, muchas con recortes, aunque sin causar gran asombro, fueron los hombres quienes sorprendieron con estilos inesperados, para bien o para mal.

El venezolano Danny Ocean vistió de mezclilla muy informal. Por su parte, el legendario merenguero dominicano Toño Rosario enrolló sus famosas trenzas en un moño encima de su cabeza, mientras que llevaba un atuendo negro que evocaba a un guerrero medieval.

Elvis Crespo, reconocido con el premio Salón de la Fama, arribó con un traje color turquesa, una corbata plateada y una camisa negra y larga. Sin embargo, sus mejores accesorios fueron sus cuatro hijos, que por primera vez se presentaron juntos en una alfombra.

El cantautor español Abraham Mateo logró combinar el riesgo con la elegancia clásica con un traje negro de gran tamaño sobre una camisa blanca, en un conjunto de estilo maximalista que destacó por el cuello amplio, los pantalones anchos y las chaquetas de proporciones exageradas, acorde con las tendencias actuales.

Los conductores, la cantautora colombiana Goyo, la actriz y modelo mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez y el mexicano Javier Poza, llevaron vistieron cortes tradicionales, aunque con colores y materiales totalmente diferentes. «Para mí la moda es otra manera de expresarme y me tomé esta oportunidad para contar quién soy y qué me importa», dijo Goyo a EFE, quien llevaba un vestido de color fucsia.

Colores inesperados, pero bien atinados, lucieron las mexicanas Jacqueline Bracamontes y Fabiola Guajardo, las dos de marrón, y el actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien iba en un traje formal azul cielo.

La edición de 2025 de los Latin Billboard se celebra en el teatro James Knight Center de Miami, con Bad Bunny y Karol G como los más nominados y quienes fueron los grandes ausentes de la alfombra. EFE

ac/ims

(foto)(video)