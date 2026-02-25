Modi destaca la importancia de una «sólida alianza en materia de defensa» con Israel

Jerusalén, 25 feb (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó el miércoles la importancia de crear «una sólida alianza en materia de defensa entre socios de confianza como India e Israel» durante su discurso ante la Knéset (Parlamento israelí) en el marco de una visita de dos días al país hebreo.

Modi afirmó ante el plenario -que le recibió y despidió con una ovación en pie- que la defensa y la seguridad son un «pilar importante» de su alianza bilateral y recordó que el pasado noviembre India e Israel firmaron un memorando de entendimiento en defensa, en el marco, dijo, del «actual mundo descentralizado».

Para el primer ministro indio, que durante su visita de dos días a Israel tiene previsto firmar varios acuerdos con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que ve «muchas sinergias en áreas como la tecnología cuántica, los semiconductores y la inteligencia artificial» entre ambos países.

Está previsto que ambos líderes aborden en la visita de Modi acuerdos de gran envergadura. Según un informe de Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa a Israel como el mayor proveedor de armas del país asiático solo por detrás de Francia.

Modi también recordó ante el pleno que Israel e India han lanzado negociaciones de un tratado de libre comercio, tras el acuerdo bilateral de inversión firmado el pasado año. «Nuestro comercio bilateral de bienes ha crecido significativamente en los últimos años, pero no refleja el alcance total de las oportunidades», dijo.

Respecto al alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una ofensiva que ha dejado más de 72.000 muertos, el primer ministro indio indicó que ha expresado su «firme apoyo» a la tregua auspiciada por Estados Unidos.

«Creemos que encierra la promesa de una paz justa y duradera para todos los pueblos de la región, incluso abordando la cuestión palestina. Que todos nuestros esfuerzos se guíen por la sabiduría, la valentía y la humanidad», aseguró.

Modi acabó su discurso reafirmando la «sólida alianza» entre los dos países, que, añadió, «contribuye a la estabilidad y la prosperidad globales».

La visita de Modi se produce en un contexto de alta tensión por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar contra Irán, apoyado por Israel, y en el marco del estrechamiento de relaciones del país hebreo con un eje de países entre los que figura la India. EFE

