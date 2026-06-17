Modi pide a Trump en el G7 proteger a marineros indios tras morir tres en ataque de EEUU

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Évian (Francia)/Nueva Delhi, 17 jun (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, reclamó este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, durante un encuentro al margen del G7, que la seguridad de los marineros de su país sea una «prioridad absoluta» tras la muerte la semana pasada de tres tripulantes en un ataque de EE.UU. en el marco de su guerra contra Irán.

«Confío en que los marineros indios recibirán la más alta prioridad durante la implementación de este acuerdo», subrayó Modi al inicio de la esperada reunión bilateral tras 16 meses sin reunirse presencialmente con Trump

Modi abordó esta cuestión y la enmarcó dentro de un elogio a Trump «por sus recientes esfuerzos para restaurar la paz en Oriente Medio», tras el acuerdo alcanzado con Irán.

El mandatario indio señaló que mantener abierto el estrecho de Ormuz es vital, recordando que cientos de miles de ciudadanos indios trabajan en esas rutas comerciales.

«Su seguridad es de suma importancia para nosotros», enfatizó Modi ante Trump, confiando en que reciban la máxima protección durante la implementación del pacto.

Tras protagonizar los dos líderes un breve saludo informal el martes, Modi se ha reunido con el mandatario estadounidense para intentar afianzar una relación plagada de altibajos.

El encuentro llega marcado por las recientes condenas diplomáticas, entre ellas la queja del ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tras el ataque naval estadounidense contra un buque petrolero en el golfo de Omán que costó la vida a tres marineros indios, un incidente que se suma a las tensiones previas por la mediación de Washington en la crisis militar con Pakistán de 2025.

A pesar de este clima y de las fricciones causadas por los recientes aranceles punitivos de Washington, otra cuestión fundamental sobre la mesa es el pacto comercial interino, un acuerdo sobre el cual Trump ha afirmado que lo ve «casi listo».

En este sentido, Modi destacó que la relación bilateral ha adquirido «nueva velocidad y energía» y celebró que los equipos negociadores trabajen en estrecha coordinación para cerrar el pacto.

Antes de esta reunión, el líder indio completó una intensa agenda que incluyó un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el acuerdo de libre comercio bilateral de fondo, que se espera que sea firmado antes de que concluya el año. EFE

mtv/pcc