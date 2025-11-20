Moldavia cita al embajador ruso por violación de su espacio aéreo por un dron

2 minutos

Moscú, 20 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Moldavia citó hoy al embajador ruso en Chisninau, Oleg Ózerov, para presentarle una protesta por la violación del espacio aéreo del país por un dron ruso, informó el portal Noi.md.

Según el medio, Exteriores instó a Rusia a «evitar cualquier acción que pueda amenazar la seguridad de Moldavia y a respetar estrictamente la soberanía e integridad territorial» del país.

Chisinau enfatizó que tales incidentes pueden «elevar las tensiones» y representar una amenaza directa para la población moldava.

Exteriores agregó que está siguiendo de cerca los acontecimientos e informará a sus socios internacionales sobre las circunstancias del caso.

El embajador ruso, por su parte, negó en declaraciones a medios rusos que un dron de su país haya violado el espacio aéreo de Moldavia.

«No hay ninguna confirmación de que el dron que supuestamente sobrevoló territorio moldavo fuera de fabricación rusa», dijo el diplomático, citado por la agencia TASS. Según Ozerov, la protesta de Chisinau es «desconcertante».

El embajador ruso aseguró que los drones ucranianos sobrevuelan con frecuencia el territorio de otros países, pero ningún diplomático ucraniano es convocado por eso.

Según Chisinau, el incidente con el dron ocurrió en la noche del 18 al 19 de noviembre y las autoridades moldavas fueron alertadas sobre ello por órganos competentes de Ucrania y Rumanía.

Esta no es la primera vez que Moldavia cita al embajador ruso por la violación de su espacio aéreo, aunque Moscú siempre niega que esta ocurra como consecuencia de la incursión de sus drones.EFE

mos/jgb