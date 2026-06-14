Mongolia asegura que la amistad con China es prioritaria para su política exterior

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Pekín, 14 jun (EFE).- El presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, aseguró que la amistad con China constituye una prioridad para la política exterior de su país y expresó su voluntad de seguir profundizando la cooperación bilateral durante una reunión celebrada en Ulán Bator este sábado con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

Según un comunicado difundido por la Cancillería china, Khürelsükh afirmó que ambos países han profundizado de forma continua su cooperación mutuamente beneficiosa y expresó su confianza en que el comercio bilateral alcance este año los 20.000 millones de dólares.

El mandatario mongol reiteró además que Taiwán forma parte «inalienable» del territorio chino y sostuvo que los asuntos relativos a Hong Kong, Tíbet y Xinjiang son cuestiones internas de China, al tiempo que aseguró que Mongolia no hará nada que perjudique los intereses chinos debido a sus relaciones con otros países.

Khürelsükh aseguró además que Mongolia no hará nada que perjudique los intereses chinos debido a sus relaciones con otros países y expresó su apoyo a las iniciativas globales promovidas por el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, Wang aseguró que la política de China hacia Mongolia mantiene «continuidad y estabilidad» y reiteró que Pekín seguirá situando las relaciones con el país vecino en una posición relevante dentro de su diplomacia de proximidad.

El jefe de la diplomacia china manifestó la disposición de Pekín a profundizar la cooperación en ámbitos como la conectividad, la energía, los recursos minerales, el comercio y la inversión, así como a explorar nuevas áreas de crecimiento vinculadas a los minerales críticos, el desarrollo verde y la economía digital.

La agencia oficial mongola Montsame informó por su parte de que durante el encuentro ambas partes intercambiaron opiniones sobre el aumento del comercio bilateral, la ampliación de las exportaciones mineras, el desarrollo de infraestructuras, la conexión ferroviaria, el transporte de tránsito, el petróleo, la energía verde, la inteligencia artificial y el comercio electrónico.

Durante su visita a Mongolia, Wang también tiene previsto reunirse con el primer ministro mongol, Uchral Nyam-Osor, y mantener conversaciones con la ministra de Exteriores, Batmunkh Battsetseg. EFE

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