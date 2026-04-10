Moody’s mantiene su calificación de la deuda de Francia pero con perspectiva negativa

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París, 10 abr (EFE).- La agencia estadounidense Moody’s decidió este viernes mantener la calificación de la deuda soberana de Francia en Aa3 (alta calidad), pero con perspectiva negativa, evitando una rebaja a A1 (calidad media-alta), pese a un endeudamiento que alcanzó el 115,6 % del PIB en 2025, a 3,46 billones de euros.

Esta decisión contrasta con las valoraciones de otras dos agencias estadounidenses, Standard & Poor’s y Fitch, que degradaron la nota francesa el pasado otoño.

En un comunicado, la agencia subrayó que el acuerdo presupuestario alcanzado entre la izquierda moderada y el centro-derecha, en un Parlamento francés políticamente dividido, refuerza su evaluación de «la solidez de las instituciones y de la gobernanza francesas».

En una escueta reacción, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, se limitó a decir que toma «nota» de la decisión de la agencia Moody’s de mantener la calificación de Francia en Aa3.

En su decisión de hoy, la agencia Moody’s valoró la reciente mejora del déficit público francés, que se redujo al 5,1% del PIB en 2025, acercándose al objetivo gubernamental del 5% para 2026.

El déficit presupuestario previsto para 2026, del 5%, es ligeramente inferior a su previsión anterior del 5,2% del PIB para este año, lo que constituye «dos elementos positivos para la solvencia» de Francia, según la agencia estadounidense.

No obstante, señaló que persisten riesgos ligados a la incertidumbre geopolítica y al aumento de los costes de financiación, con tasas a diez años en torno al 3,6%. Moody’s también espera mayor claridad tras próximas revisiones macroeconómicas oficiales.

Pese a la estabilización a corto plazo, la dinámica de la deuda sigue siendo preocupante para los evaluadores, ya que Francia mantiene uno de los mayores déficits de la eurozona y su deuda podría acercarse al 120 % del PIB en 2027, con riesgos de seguir aumentando sin ajustes presupuestarios significativos.

Por lo que la agencia advirtió que, en ausencia de señales fiscales más sólidas, podría rebajar la calificación en los próximos meses. EFE

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