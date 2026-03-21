Motagua buscará ante Real España consolidarse como líder invicto del Clausura hondureño

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Tegucigalpa, 21 mar (EFE).- El Motagua buscará el domingo consolidarse como líder y único invicto del torneo hondureño Clausura en el duelo directo ante el Real España, correspondiente a la decimocuarta jornada.

Dirigido por el español Javier López, Motagua, con un partido menos, llega al juego contra Real España con 25 puntos, la misma suma de su rival, pero además con mejor promedio goles.

El Real España, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, solo ha perdido un juego y de visita buscará arrebatarle el primer lugar al Motagua, que en el presente torneo ha ganado siete juegos y empatado cuatro; ha convertido 21 goles y recibido siete.

Además, López llega al partido contra Real España motivado por la ampliación de su contrato con Motagua por dos años, anunciada el viernes por los directivos del club, en reconocimiento al buen desempeño mostrado en el Clausura.

Marathón, de la mano del argentino Pablo Lavallén, recibirá al Victoria de su compatriota Hernán Medina.

Los pupilos de Lavallén ocupan la cuarta casilla de la clasificación con 18 enteros, en tanto que el Victoria, que además atraviesa una difícil situación económica, ha descendido a la novena con diez.

En el tercer partido del domingo, Juticalpa será anfitrión del Olimpia, último campeón, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel y es tercero en la tabla con 19 enteros.

Olimpia, que ha tenido un torneo con altibajos y es acechado por Marathón, buscará al menos conservar el tercer lugar ante Juticalpa, undécimo en la clasificación (último) con diez.

El lunes, en una inusual programación del torneo, Universidad Pedagógica recibirá a Olancho, cuyo entrenador es el colombiano John Jairo López.

El equipo de López ocupa el quinto lugar con 18 unidades, escoltado por Universidad Pedagógica, en el sexto, con trece. Ambos clubes buscan al menos finalizar entre los primeros seis equipos que pasarán a la segunda ronda después de las dos vueltas regulares de la competición.

La jornada finalizará el martes con el juego entre Choloma y Génesis, ambos en la parte baja de la clasificación.

Choloma es octavo con once puntos, mientras que Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, es décimo con diez. EFE

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