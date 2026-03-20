Motagua recupera el liderato con gol del brasileño John Kleber Oliveira

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Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- El Motagua recuperó este jueves el liderato del torneo hondureño Clausura al vencer a Platense por 1-0, con gol del brasileño John Kleber Oliveira, además de seguir como único invicto después de once jornadas disputadas.

El primer tiempo del partido, correspondiente a la decimotercera fecha, que se inició el miércoles, fue de mucho roce y pocas llegadas claras al área, pero en el segundo fue de más fútbol, con un Platense creando mayor peligro, pero errático al momento de definir en la portería de su rival.

Los ‘Aguilas azules’ del Motagua golpeaban al contragolpe y en el minuto 69 Oliveira convirtió el gol de media vuelta tras recibir una pelota de espaldas a la portería del Platense.

Los últimos minutos fueron de mayor acecho por parte de los ‘Tiburones’ locales del Platense, que se quedaron en la séptima casilla de la clasificación con once puntos.

Motagua, dirigido por el español Javier López y con un juego menos, llegó a 25 enteros y retomó el liderato que momentáneamente le arrebató el Real España, tras vencer el miércoles por 2-1 al Génesis.

De la mano de Javier López Motagua ha ganado siete juegos y empatado cuatro. Suma 21 goles a favor y siete en contra, siendo el segundo más anotador, después de Real España, con 23, y el que menos ha recibido en lo que va de la competición.

El miércoles, Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, vapuleó al Juticalpa por 4-0 y escaló al cuarto lugar con 18 puntos.

La derrota dejó al Juticalpa en el penúltimo lugar (décimo) con diez enteros.

Olimpia, campeón vigente, que ha tenido una campaña irregular, de la mano del uruguayo Eduardo Espinel empató sin goles con Olancho, que tiene como timonel al colombiano John Jairo López, en un intenso partido entre dos rivales directos.

Los dirigidos por Espinel conservaron el tercer lugar con 19 puntos, mientras que los de López descendieron al quinto con 18, superados por Marathón, que se situó de cuarto, por mejor diferencia de goles.

El último juego de la fecha 13 lo disputarán el viernes Universidad Pedagógica y Choloma.

Universidad Pedagógica ocupa la sexta casilla con trece unidades, en tanto que Choloma la undécima con ocho.

Victoria, en la octava posición con diez enteros, tendrá descanso en la jornada. EFE

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