Movimiento LGTBI pide a Kast no retroceder en derechos y denuncia señales «preocupantes»

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Santiago de Chile, 8 abr (EFE).- El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las principales organizaciones de Chile, pidió este miércoles al presidente José Antonio Kast no retroceder en derechos LGTBI y denunció que existen señales «preocupantes» en ese sentido.

«Vinimos a entregarle una carta al presidente de la República manifestando nuestra máxima preocupación por el estancamiento en el avance en los derechos de la diversidad sexual que se está registrando en la actual administración, dijo a EFE Óscar Rementería, vocero del Movilh.

«Hasta este momento, hay acciones que son tremendamente preocupantes», agregó el activista a las puertas de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

Entre esas señales, el Movilh destacó la pérdida de financiamiento para una encuesta sobre diversidades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o el respaldo que Chile dio el pasado marzo, durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, a una estrategia impulsada por Estados Unidos para limitar el concepto de género exclusivamente a hombre o mujer.

También recordó que Chile se abstuvo el 20 de marzo de votar a favor de una declaración contra la discriminación impulsada por el Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Este tipo de acciones son un espaldarazo a aquellos sectores discriminadores de nuestro país», indicó Rementería, quien recordó que Kast se comprometió en campaña a no dar la «batalla cultural» y a centrarse exclusivamente en las principales preocupaciones de los chilenos: delincuencia, migración irregular y economía.

Padre de 9 hijos, declarado antiabortista y miembro del movimiento católico Schoenstatt, Kast es el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«La no discriminación y el respeto a la diversidad no tiene que ver con una agenda ideológica, tiene que ver simplemente con el respeto y consolidación de los derechos humanos en el país», concluyó el portavoz del Movilh. EFE

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