Movimiento político exige la renuncia de la directiva de ente electoral de Venezuela

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Caracas, 8 abr (EFE).- El Centro de Estudios Estratégicos del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) de Venezuela exigió este miércoles la renuncia de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) para facilitar un proceso que lleve a unos nuevos comicios generales tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Desde las afueras del CNE -controlado por rectores afines al chavismo-, en Caracas, el politólogo Nicmer Evans indicó que intentaron entregar una carta en la institución con esta y otras peticiones, que no fue recibida.

«El cronograma que estamos proponiendo incluye el hecho de la fase inicial, de la necesidad de la sustitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, a partir de un proceso transparente», explicó.

Otro de los puntos, prosiguió, es una propuesta de un cronograma electoral que puede desarrollarse «en no menos de 10 meses», en el que se incluya la revisión del registro electoral, depuración de circuitos electorales y elementos para la designación de los puntos de votación.

«Además, también la necesidad de la aceleración del registro electoral para los venezolanos en el extranjero», añadió.

Evans cree que las elecciones se pueden llevar a cabo en diciembre o en el primer trimestre del próximo año, en el que se incluyan los concejos municipales, regionales, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y la Presidencia.

Por su parte, el ingeniero e integrante del MDI Ángel Godoy dijo que el 3 de enero pasado la historia de Venezuela cambió con la captura por parte de tropas estadounidenses de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan un juicio en Nueva York por delitos relacionados al narcoterrorismo.

«Nosotros somos quienes debemos tener la principal voz en función de que esta transición que vamos a vivir en Venezuela sea desarrollada y tutelada por los venezolanos», apuntó.

Igualmente, el dirigente estudiantil Inyer Bellorín sostuvo que «todos los caminos» conducen al CNE porque este proceso político terminará en unas elecciones, por lo que cree indispensable que el ente tenga autonomía y un nuevo directorio.

El pasado 31 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pidió paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura de Maduro.

El CNE, presidido actualmente por el chavista Elvis Amoroso, proclamó la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sin publicar los resultados desglosados y entre denuncias de fraude de la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional. EFE

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