MSF exige a Israel liberar a profesionales de la salud palestinos

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió el lunes la liberación inmediata de todos los trabajadores sanitarios palestinos «detenidos arbitrariamente» por Israel.

«MSF declara su indignación por el trato a los trabajadores sanitarios, la mayoría de los cuales están detenidos en condiciones deplorables», señaló en un comunicado.

MSF se sumó en particular a los pedidos de libertad de Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan de Gaza, detenido desde diciembre de 2024.

Su detención «se inscribe en un patrón espantoso de las autoridades israelíes, que detienen y tienen como objetivo al personal médico en toda Palestina», afirmó la oenegé con sede en Ginebra.

Israel aseguró a principios de este mes que la detención de Abu Safiya es «legal» y rechazó losinformes según los cuales sufre una enfermedad potencialmente mortal.

El comunicado se publicó después de que un equipo de investigación de la ONU y varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaran su alarma por el caso.

MSF también indicó que su cirujano ortopédico Mohammed Obeid «lleva más de 600 días detenido en Israel, en condiciones difíciles y sin ningún contacto con su familia».

Fue arrestado por las fuerzas israelíes el 26 de octubre de 2024 mientras atendía pacientes en el hospital Kamal Adwan.

«La detención arbitraria, la tortura y los malos tratos infligidos a los profesionales de la salud palestinos por Israel son inaceptables», señaló MSF.

Según MSF, 15 de sus colaboradores fueron asesinados desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, desencadenada por el ataque perpetrado contra Israel por militantes palestinos el 7 de octubre de 2023.

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