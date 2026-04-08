MSF informa de una situación «caótica» en hospitales libaneses tras los ataques de Israel

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Ginebra, 8 abr (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) informó de una gran afluencia de pacientes a varios hospitales del Líbano tras el ataque masivo de Israel en el primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y aseguró que la situación en muchos de los centros es «caótica» a medida que aumenta la afluencia de heridos.

En el Hospital Público Rafik Hariri de Beirut, donde trabajan equipos de MSF, «los pacientes llegan con heridas de metralla y hemorragias graves», relató en un comunicado el coordinador de emergencias de la ONG en Líbano, Christopher Stokes.

En el Hospital Jabal Amel, en Tiro (sur del país), MSF atendió también a numerosos heridos, incluida una niña que perdió a seis miembros de su familia.

«Una de las familias trasladadas al hospital había regresado a su hogar pocas horas antes de resultar herida, pensando que el alto el fuego estaba en vigor», denunció Stokes.

MSF aseguró que el personal sanitario libanés también es víctima de la ofensiva, y recordó que en la pasada noche el hospital Hiram, también en Tiro, fue atacado por fuerzas israelíes, causando heridas a varios trabajadores.

«Estos ataques indiscriminados contra zonas densamente pobladas son completamente inaceptables», subrayó Stokes, quien recordó que centros sanitarios, personal y pacientes deben ser protegidos en un conflicto, y que el desplazamiento forzoso reiterado de la población civil es un crimen de guerra. EFE

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