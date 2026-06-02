Muere a los 44 años Owain Rhys Davies, actor galés de series como ‘Twin Peaks’ y ‘The OA’

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Londres, 2 jun (EFE).- El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por sus papeles en series como ‘Twin Peaks’ o ‘The OA’, ha fallecido a los 44 años, según confirmó su familia en redes sociales.

El intérprete habría fallecido «repentina, natural y pacíficamente» el pasado fin de semana, de acuerdo con su hermano Rhodri, que hizo pública la noticia en su Instagram, de la que los medios británicos se hicieron eco este martes.

Rhodri apuntó en el comunicado que todavía había «preguntas sin resolver» sobre las circunstancias de la muerte de Rhys Davies y agregó: «Sabemos que muchas personas sentirán esta pérdida y nos reconforta saber lo querido que era».

Davies formó parte de la recreación de ‘Twin Peaks’ en 2017, donde dio vida al agente Wilson, así como en el drama de ciencia ficción de Netflix ‘The OA’ o la película ‘Alice Through the Looking Glass’ (‘Alicia a través del espejo’, 2016).

La cuenta oficial de ‘Twin Peaks’ compartió una foto del actor galés junto al director de la serie, David Lynch, también fallecido el año pasado, con el mensaje: «Gracias por ser parte del mundo de Twin Peaks, agente Wilson».

Rhys Davies gozó asimismo de una gran trayectoria en el ámbito teatral, participando en musicales como ‘El Rey León’, ‘Mamma Mia’ o ‘El Mago de Oz’ en el West End de Londres.

«Owain fue un talento extraordinario cuya obra enriqueció el teatro y el cine galés, y cuya contribución a las artes escénicas será recordada tanto por el público como por sus compañeros y amidos», escribió por su parte el Teatro Nacional de Gales en Facebook. EFE

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