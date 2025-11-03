Muere a los 73 años el intérprete Lô Borges, representante de la Música Popular Brasileña

São Paulo, 3 nov (EFE).- Lô Borges, uno de los representantes del movimiento llamado Música Popular Brasileña (MPB), falleció a los 73 años como consecuencia de un fallo multiorgánico, según confirmó este lunes el centro médico donde estaba hospitalizado.

Borges murió en la noche de este domingo en el Hospital Unimed, en la ciudad de Belo Horizonte, donde estaba internado desde mediados de octubre para tratar un cuadro de intoxicación por medicamentos.

Salomão Borges Filho, conocido popularmente como Lô Borges, fue uno de los fundadores del ‘Clube da Esquina’ (‘El club de la esquina’, en español), un colectivo artístico que combina ritmos como samba, bossa nova, rock y folk.

Este movimiento musical, conformado por importantes nombres de la cultura brasileña como Borges, Milton Nascimento y Beto Guedes, surgió a partir de reuniones informales en una esquina de un barrio en Belo Horizonte a finales de los años 60.

«Lô nos dejará un vacío y una nostalgia enorme, y Brasil pierde a uno de sus artistas más geniales, innovadores y únicos», publicó la cuenta oficial de Nascimento, en honor a su amigo.

Durante más de cincuenta años de carrera, el interprete acumuló éxitos como «Um Girassol da Cor do Seu Cabelo», «Paisagem Da Janela» y «O Trem Azul». EFE

