Muere a los 82 años Jards Macalé, figura esencial de la Música Popular Brasileña

Río de Janeiro, 17 nov (EFE).- El cantante, compositor e instrumentista brasileño Jards Macalé, uno de las principales figuras de la llamada Música Popular Brasileña (MPB), murió este lunes a los 82 años en Río de Janeiro.

El músico estaba ingresado desde el 1 de noviembre en un hospital particular en el barrio de Barra da Tijuca, donde era tratado por un enfisema pulmonar, y sufrió una parada cardíaca tras una cirugía, informó su equipo en las redes sociales.

«Jards Macalé nos dejó hoy. Llegó a despertar de una cirugía cantando Meu Nome é Gal con la energía y el buen humor de siempre», señaló el comunicado.

Nacido en Río de Janeiro en marzo de 1943 como Jards Anet da Silva, Macalé creció rodeado de música en el popular barrio de Tijuca, entre los sambas de la favela del cerro de Formiga y el repertorio popular que su madre tocaba al piano.

Formó sus primeros grupos en la adolescencia, cuando recibió el apodo Macalé por ser el nombre del entonces considerado peor futbolista del club Botafogo, y estudió con maestros como Guerra Peixe y Turibio Santos, hasta iniciar su carrera profesional en 1965 como guitarrista del Grupo Opinião.

Su obra, marcada por la experimentación y la defensa radical de la libertad artística, se consolidó a finales de los años sesenta.

En 1969 presentó Gotham City en el Festival Internacional da Canção, y en 1972 lanzó su histórico álbum Jards Macalé, que combinaba samba, rock, jazz y ritmos nordestinos en una estética rupturista que le valió el apodo de ‘anjo torto’ (‘ángel tuerto’) de la MPB.

Autor de canciones emblemáticas como ‘Vapor Barato’, ‘Mal Secreto’, ‘Anjo Exterminado’, ‘Movimento dos Barcos’ y ‘Hotel das Estrelas’, Macalé colaboró con poetas como Waly Salomão, Torquato Neto y José Carlos Capinan.

Varias de sus composiciones fueron interpretadas por las grandes figuras de la MPB como Gal Costa, Maria Bethânia, Clara Nunes, Elisete Cardoso, Nara Leão, O Rappa y Camisa de Vênus, entre muchos otros.

También compuso bandas sonoras para filmes de directores del movimiento conocido como «Cinema Novo» brasileño, como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade y Hugo Carvana.

Uno de sus últimos discos, ‘Besta Fera’ (2019), fue postulado al premio Grammy Latino al mejor álbum de MPB, mientras que ‘Coração Bifurcado’ (2023) fue considerado como uno de los mejores álbumes de 2024 por la Asociación Paulista de Críticos de Arte. EFE

