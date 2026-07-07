Muere a los 95 años Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas brasileñas como ‘Pantanal’

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Río de Janeiro, 7 jul (EFE).-El dramaturgo y guionista brasileño Benedito Ruy Barbosa, autor de algunas de las telenovelas más emblemáticas de Brasil, como ‘Pantanal’ y ‘El rey del ganado’, murió este martes a los 95 años debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica, informó el hospital donde estaba internado en São Paulo.

El autor venía padeciendo problemas de salud desde hacía varios años. En enero fue hospitalizado por una infección urinaria y en mayo del año pasado también había sido ingresado por complicaciones en los riñones.

Considerado uno de los principales nombres de la teledramaturgia brasileña, Barbosa construyó una carrera de varias décadas marcada por historias centradas en el mundo rural, en donde prevalecieron tramas sobre conflictos de tierra, la inmigración italiana y las relaciones familiares.

Entre sus obras más conocidas figuran ‘Cabocla’, ‘Renascer’, ‘Pantanal’, ‘O rei do gado (El rey del ganado)’, ‘Terra Nostra’ y ‘Esperança’.

Nacido el 17 de abril de 1931 en Gália, un municipio del interior del estado de São Paulo, Barbosa fue reconocido por convertir al campo brasileño en protagonista de sus producciones, en una época en la que la mayoría de las telenovelas se desarrollaban en grandes ciudades.

Su mayor éxito fue ‘Pantanal’, estrenada originalmente en 1990, que revolucionó la televisión brasileña al situar la naturaleza en el centro de la historia y romper con los patrones estéticos de la época.

En 1996 consolidó ese reconocimiento con ‘El rey del ganado’, otra de sus producciones más exitosas, centrada en los conflictos por la tierra y considerada también un clásico de la televisión brasileña. EFE

mat/ajs