Muere el hombre que intentó atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo de París

3 minutos

París, 13 feb (EFE).- El hombre armado con un cuchillo que intentó atacar este viernes a varios gendarmes en el Arco del Triunfo de París y que había sido reducido a tiros por los agentes murió a causa de las heridas, anunció la Fiscalía Antiterrorista de Francia.

«El investigado ha fallecido a consecuencia de sus heridas», señaló en un comunicado la PNAT.

Este organismo señaló que ha abierto una investigación por «los cargos de tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública (PDAP) en relación con un objetivo terrorista, y participación en una asociación de malhechores terrorista criminal».

Las investigaciones han sido confiadas a la sección antiterrorista de la brigada criminal de París, a la Dirección de la Policía Judicial (DPJ-PP) y a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).

De acuerdo con los primeros elementos que maneja la Fiscalía, un hombre atacó a un miembro de la Gendarmería Nacional con un cuchillo y unas tijeras poco después de las 18:00, hora local (17:00 GMT) en la plaza de l’Étoile, donde se yergue el Arco del Triunfo.

«Otro gendarme respondió haciendo uso de su arma reglamentaria para neutralizar al asaltante. El gendarme atacado no sufrió heridas, ya que el cuchillo chocó contra el cuello de su gabardina», indicaron las autoridades.

Según las autoridades, el atacante, nacido en 1978, era de nacionalidad francesa y había sido condenado a una pena de 17 años de reclusión criminal por el tribunal de primera instancia de Bruselas el 25 de junio de 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas contra tres funcionarios de policía en Molenbeek, el 8 de junio de 2012.

Tras haber estado encarcelado en Bélgica, fue trasladado a Francia el 27 de enero de 2015 «a raíz de una decisión de reconocimiento del carácter ejecutorio de la sentencia del tribunal de Bruselas».

La PNTA explicó que el hombre salió de prisión el 24 de diciembre de 2025 tras haber cumplido su condena.

«Desde entonces, era objeto de un seguimiento en el marco de una vigilancia judicial dictada por el tribunal de aplicación de penas el 17 de junio de 2025. Además, estaba sujeto a una medida individual de control administrativo y de vigilancia (MICAS)», informó la Fiscalía.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, detalló que el ataque se dirigió a los agentes que estaban preparando la ceremonia diaria en la tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra bajo el Arco del Triunfo.

El agresor había llamado esta tarde a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de París, para declarar que iba a «cometer un atentado en París contra soldados».

En un vídeo difundido por la televisión BFMTV, se puede ver al hombre rodeado de agentes de policía, antes de ser neutralizado por disparos y caer contra un furgón policial.

Al parecer, según los medios, antes de atacar al gendarme herido gritó: «No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo».

En un primer momento se estableció un cordón de seguridad en la zona, aunque el tráfico en esta importante artería vial de París volvió completamente a la normalidad a las 20:00, hora local (19:00 GMT). EFE

atc/fpa