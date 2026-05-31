The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Managua

Este contenido fue publicado en
4 minutos

(Se actualiza con reacciones del Colectivo Nicaragua Nunca Más)

Managua, 31 may (EFE).- El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

El Gobierno nicaragüenses, liderado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en una nota de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar la salud de «nuestro hermano Brooklyn», y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la Covid-19».

En la nota se destaca que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.

Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.

«Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», expresó desde el exilio en una carta pública.

La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de Rivera Bryan, y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa «en condiciones óptimas de salud».

También, denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones “indignas, inhumanas y degradantes” durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.

Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Exigen investigación y justicia

Tras conocerse la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió este domingo una investigación independiente, además de verdad y justicia.

«Han matado a Brooklyn Rivera. Brooklyn es el octavo preso político asesinado por la dictadura desde el 2019, pero es el tercero en los últimos diez meses y fue asesinado luego de estar casi tres años en desaparición forzada de personas», indicó en un video el abogado del movimiento, Salvador Marenco.

Agregó que «vamos a seguir exigiendo justicia por el asesinato de Brooklyn, porque los co-dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables directos de este asesinato».

Marenco afirmó además que el asesinato de Rivera Bryan constituye «un crimen de lesa humanidad» y sostuvo que en su caso se configuran al menos cuatro violaciones graves: «detención arbitraria, torturas, desaparición forzada de personas y ahora el de asesinato o privación de la vida» a manos del régimen.

Añadió que el caso de Rivera Bryan refleja el trato que la dictadura ha dado a las personas presas políticas en Nicaragua, que son sometidas a de manera constante a un entorno torturante, a «torturas físicas, sexual, psicológica, que le deterioran la vida».

«Este colectivo tiene más de 270 testimonios de personas sobrevivientes de tortura que pueden confirmar esto», precisó.EFE

mg/rao/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR