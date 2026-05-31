Muere el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Managua

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(Se actualiza con reacciones del Colectivo Nicaragua Nunca Más)

Managua, 31 may (EFE).- El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

El Gobierno nicaragüenses, liderado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en una nota de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a «los enormes e intensos esfuerzos» realizados para recuperar la salud de «nuestro hermano Brooklyn», y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una «bacteria generada por la Covid-19».

En la nota se destaca que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.

Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.

«Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», expresó desde el exilio en una carta pública.

La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de Rivera Bryan, y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa «en condiciones óptimas de salud».

También, denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones “indignas, inhumanas y degradantes” durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.

Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Exigen investigación y justicia

Tras conocerse la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió este domingo una investigación independiente, además de verdad y justicia.

«Han matado a Brooklyn Rivera. Brooklyn es el octavo preso político asesinado por la dictadura desde el 2019, pero es el tercero en los últimos diez meses y fue asesinado luego de estar casi tres años en desaparición forzada de personas», indicó en un video el abogado del movimiento, Salvador Marenco.

Agregó que «vamos a seguir exigiendo justicia por el asesinato de Brooklyn, porque los co-dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables directos de este asesinato».

Marenco afirmó además que el asesinato de Rivera Bryan constituye «un crimen de lesa humanidad» y sostuvo que en su caso se configuran al menos cuatro violaciones graves: «detención arbitraria, torturas, desaparición forzada de personas y ahora el de asesinato o privación de la vida» a manos del régimen.

Añadió que el caso de Rivera Bryan refleja el trato que la dictadura ha dado a las personas presas políticas en Nicaragua, que son sometidas a de manera constante a un entorno torturante, a «torturas físicas, sexual, psicológica, que le deterioran la vida».

«Este colectivo tiene más de 270 testimonios de personas sobrevivientes de tortura que pueden confirmar esto», precisó.EFE

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