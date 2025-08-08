Muere el responsable de un tiroteo en el campus de una universidad de Atlanta

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 8 ago (EFE).- El hombre señalado como el responsable de abrir fuego este viernes en el campus de la Universidad Emory, en Atlanta (Georgia, EE.UU.), murió, informó la cadena FOX, que no ofreció más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En el ataque, al menos un oficial resultó herido y fue trasladado a un hospital, confirmó el Departamento de Policía de Atlanta.

La Universidad Emory emitió esta tarde una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un «tirador activo».

«CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar», escribió en X la cuenta de Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.

De acuerdo con FOX5, tanto la Universidad Emory, como el Hospital Universitario del mismo nombre, permancen cerrados.

El medio local indica, además, que en el lugar de los hechos hay varios vehículos policiales con impactos de bala y algunos con fugas de fluidos. EFE

