Muere el salsero cubano Paulo FG en un accidente de tránsito en La Habana

El popular salsero cubano Paulo Fernández Gallo, conocido por temas musicales como «Tú no me calculas» y «Te deseo suerte», falleció este sábado a los 63 años en un accidente de tránsito en La Habana, informó un medio local.

El accidente se produjo la tarde de este sábado en el sector del «Vedado habanero, al impactar su vehículo con un ómnibus de Transtur (Empresa de Transporte para el Turismo)», señaló el portal de noticias Cubadebate.

«Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de Cuba, que lo privilegió (…) como uno de sus favoritos», escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en la red social X.

«Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano», añadió.

Paulito FG, como le conocen los cubanos, fue uno de los protagonistas del llamado «boom de la salsa» en la isla en la década de 1990, y durante más de tres décadas de carrera artística, llevó la música cubana a escenarios de una veintena de países, entre ellos Colombia, España, Francia, Italia, México y Estados Unidos.

Debutó en 1992 con su propia agrupación musical, Paulito FG y su élite, después de integrar o colaborar con importantes orquestas de la isla, como las de Adalberto Álvarez y su son, Dan Den y Opus 13, con las que ganó gran popularidad.

Fernández publicó 13 discos de salsa, boleros y timba, una evolución de la salsa con mayor complejidad rítmica, entre ellos «Tú no me calculas», «Sofocándote», «El bueno soy yo», «Ilusión», «Un poquito de to (todo) y «Abre que voy».

En 2022, grabó su más reciente producción musical, «Sigue cantando Celina», un homenaje a la cantante de música campesina Celina González (1929-2015), bautizada la «reina de los campos de Cuba».

