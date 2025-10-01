The Swiss voice in the world since 1935
Muere en Uruguay De Lima, campeón mundial con Nacional y parte de quinquenio de Peñarol

Montevideo, 1 oct (EFE).- El exfutbolista uruguayo Juan Carlos de Lima, quien se consagró campeón tanto con Nacional como con Peñarol y defendió a equipos como el chileno Universidad Católica y el ecuatoriano Emelec, falleció a los 63 años.

«El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, uno de los protagonistas del segundo Quinquenio de Oro de nuestra institución. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento», indica un comunicado emitido este miércoles por el Aurinegro.

Nacido en el departamento (provincia) de Florida el 2 de mayo de 1962, De Lima llegó a Nacional en 1988 después de haber defendido a equipos como Liverpool de Uruguay, Deportivo Quito de Ecuador y Botafogo de Brasil.

Con el Tricolor disputó 30 encuentros en los que anotó 14 tantos y consiguió dos de los títulos más importantes en la historia del club: la Copa Libertadores y la Copa Intercontiental de 1988.

El atacante fue titular en las dos finales del certamen continental frente al argentino Newell’s Old Boys, que contaba con futbolistas como Roberto Sensini, Jorge Pautasso, Gerardo Martino o Gabriel Omar Batistuta.

Tras el 1-0 en contra de la ida, Nacional goleó 3-0 en Montevideo con anotaciones de Ernesto Vargas, Santiago Ostolaza y Hugo De León y consiguió la tercera Libertadores, última hasta el momento en su historia.

Eso le permitió sellar un boleto a la Copa Intercontinental, en la que venció en los penaltis al neerlandés PSV Eindhoven de Ronald Koeman y Romario. De Lima disputó los 120 minutos de ese encuentro y anotó en la definición desde los doce pasos.

Tras dejar el Tricolor, el delantero jugó en Emelec, el chileno O’Higgins y Defensor Sporting. Finalmente, en 1997 fichó por Peñarol, convirtiéndose de esa forma en uno de los futbolistas que defendió a los dos equipos grandes de Uruguay.

Con el Aurinegro disputó 66 encuentros en los que marcó 22 tantos y conquistó dos ediciones del Campeonato Uruguayo que formaron parte del quinquenio (cinco títulos) logrado por ese equipo en el período 1993-1997. Allí se enfrentó a Nacional en ocho oportunidades y anotó tres tantos. EFE

