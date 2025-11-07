The Swiss voice in the world since 1935

Muere James Watson, científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN, a los 97 años

Nueva York, 7 nov (EFE).- El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.

Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.

El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus «muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público». EFE

