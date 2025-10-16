Muere Jesús Silva, el exembajador español en Venezuela que acogió a Leopoldo López

Madrid, 16 oct (EFE).- Jesús Silva Fernández, diplomático español que ostentaba el cargo de Cónsul General de España en Guadalajara (México) y que acogió al opositor venezolano Leopoldo López en su residencia de Caracas cuando fue embajador en Venezuela, falleció el martes en la ciudad mexicana del estado de Jalisco en la que estaba destinado.

El Consulado General de España en Guadalajara dio a conocer el deceso en su cuenta de X, red social en la que Leopoldo López lamentó la pérdida de un «gran amigo».

«Conocí personalmente a Jesús el 30 de abril del 2019 cuando escapé de casa por cárcel y logré llegar a la embajada de España. Por un año y medio me tocó compartir con él y su increíble esposa Sara», relató el líder opositor venezolano, que llegó a Madrid en 2020 tras huir de Venezuela «en contra» de su voluntad.

López explicó que, durante el tiempo en que vivió en la Embajada de España en Venezuela, fue «testigo» de Jesús Silva «como un gran diplomático amante de su país», «de su oficio», y, «de manera especial», de la «democracia» y la «libertad».

«Supo manejar las presiones de la dictadura sin ceder un milímetro en principios, supo mantenerse informado y ser un diplomático activo. (…). Le quiero mandar un abrazo muy especial a su querida esposa Sara, a Olivia y a los mellizos. Querido Jesús vuela alto que aquí siempre estarás presente», añadió López.

Este jueves habrá una misa en su honor en la parroquia de San Juan Macías, informó el Consulado General de España en Guadalajara.

Nombrado persona no grata por Maduro

Licenciado en Derecho en 1986 y funcionario de la Carrera Diplomática de España, Jesús Silva nació en Sevilla (sur de España) e inició su andadura como embajador de España en Venezuela en 2017, bajo el gobierno del conservador Mariano Rajoy.

En enero de 2018, el embajador Silva fue declarado persona non grata por el Gobierno de Nicolás Maduro. Se vio obligado a abandonar el país, en un incidente que provocó la declaración de persona non grata del embajador venezolano de España.

El desencuentro diplomático se saldó unos meses más tarde con el retorno de Silva a Caracas en abril de ese mismo año.

Después, en mayo de 2019, Silva acogió como «huésped» a Lepoldo López -y a su esposa, Lilian Tintori, y su hija, que tenía entonces 15 meses- en su residencia de embajador de España en Caracas.

El acogimiento se produjo después de que Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario, fuera liberado por un grupo de militares y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se habían unido al jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

A lo largo de su carrera, Silva estuvo al frente del Consulado General de España en Ciudad del Cabo (2021-2025), en Sudáfrica, y de las embajadas de España en Panamá (2010-2014) y en Jamaica (2005-2010).

También fue Director General, Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores (2001-2004), Director de Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica (2000-2001), Consejero Cultural de la Embajada de España en Alemania (1997-2000), Cónsul General de España en Rosario, Argentina (1993-1997). EFE

