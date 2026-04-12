Muere la india Asha Bhosle, la voz de Bollywood y la artista más grabada de la historia

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Nueva Delhi, 12 abr (EFE).- La cantante india Asha Bhosle, considerada la artista con más grabaciones en la historia de la música y que inspiró el éxito mundial de pop ‘Brimful of Asha’, murió este domingo a los 92 años en Bombay a causa de un fallo multiorgánico, informaron fuentes oficiales.

«Mi madre falleció hoy. La gente podrá rendirle homenaje a partir de las 11 de la mañana en su residencia, y el funeral se celebrará por la tarde», declaró a los medios su hijo, Anand Bhosle.

La artista había sido ingresada el sábado en el hospital Breach Candy tras sufrir agotamiento extremo y una infección pulmonar, según confirmó un médico del centro, Pratit Samdani, quien señaló que su estado se deterioró hasta provocarle un fallo multiorgánico.

Nacida en 1933, Bhosle fue una de las grandes figuras del «playback» en el cine indio y su voz acompañó durante décadas a miles de actrices de Bollywood, una práctica habitual en esta industria cinematográfica que integra la música como parte esencial de la narración.

En 2011 fue reconocida por Guinness World Records como la artista con más grabaciones de la historia de la música. Según los datos de la obra de referencia, a lo largo de su trayectoria registró más de 11.000 canciones en más de 20 idiomas, como hindi, maratí o bengalí.

Interpretó todo tipo de géneros, desde la música clásica y los ghazales hasta el pop o el cabaret, y colaboró con algunos de los compositores más influyentes del cine hindi hasta ser condecorada con el Padma Vibhushan, el segundo mayor honor civil de la India.

Su legado internacional la llevó a colaborar con artistas como Boy George, el Kronos Quartet o Michael Stipe del grupo R.E.M., además de ser la inspiración del éxito mundial de 1997 ‘Brimful of Asha’ de la banda británica Cornershop.

Incluso en sus últimos años, Bhosle se mantuvo activa y vinculada al mundo musical, actuando ocasionalmente y sirviendo de inspiración para nuevas generaciones de artistas.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades expresaron sus condolencias, entre ellas la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, o el primer ministro indio, Narendra Modi, que la definió como «una de las voces más icónicas y versátiles que India ha conocido».

Tras la muerte de su hermana Lata Mangeshkar en 2022, la partida de Asha Bhosle extingue la última cara de una dinastía que reinó de forma absoluta en la música india durante ocho décadas y que forjó la época dorada de Bollywood. EFE

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