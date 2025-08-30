Muere Luis Fernando Verissimo, uno de los autores brasileños más exitosos de su generación

2 minutos

São Paulo, 30 ago (EFE).- El escritor y humorista brasileño Luis Fernando Verissimo, uno de los autores de mayor éxito de su generación, murió este sábado a los 88 años en la ciudad de Porto Alegre, informó la Academia Brasileña de Letras.

Verissimo, que sufría secuelas de un accidente cardiovascular ocurrido hace unos años, estaba internado en un hospital desde el pasado 11 de agosto debido a una pneumonía.

La Academia Brasileña de Letras destacó en un comunicado que el escritor «enseñó a imaginar una vida más leve» y expresó su solidaridad con familia y amigos.

Por otra parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró su «descripción humorística» de la sociedad del país sudamericano, así como su capacidad para usar la «ironía» para denunciar la dictadura militar (1964-1985).

Nacido en Porto Alegre, Verissimo empezó su carrera profesional en el mundo de la publicidad, antes de pasarse al periodismo y firmar columnas muy seguidas en diarios como ‘Zero Hora’, ‘O Globo’, y ‘O Estado de São Paulo’.

Fue autor de más de 60 libros que tocaron una gran variedad de géneros, desde crónicas y novelas a cómics y cuentos infantiles, y que vendieron más de cinco millones de ejemplares tanto en Brasil como en el exterior, según ‘O Globo’.

Entre sus obras más conocidas destacan ‘El analista Bagé’, cuyo protagonista era un excéntrico psicoanalista, así como ‘Comedias de la vida privada’ y ‘Las mentiras que los hombres cuentan’.

Algunas de sus novelas fueron adaptadas posteriormente a la televisión, lo que ayudó a difundir aún más su legado.EFE

jmc/rod