Muere Totó la Momposina, la reina del folclor colombiano, a los 85 años de edad

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Bogotá, 19 may (EFE).- La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió este martes a los 85 años, informó el Ministerio de las Culturas.

«Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra», indicó el Ministerio colombiano en un comunicado.

Nacida en la isla fluvial de Mompox como Sonia Bazanta Vides, Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los sonidos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

La noticia de su muerte fue confirmada por la mánager de la artista, Carolina Gotok, y por su hijo, Marco Vinicio, quien reveló que la intérprete sufría desde finales del año pasado problemas de salud, según medios locales.

Totó la Momposina participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como ‘La Candela Viva’, ‘Pacantó’ y ‘La Bodega’, además de interpretar canciones como ‘El pescador’, ‘Yo me llamo cumbia’ y ‘La Candela Viva’, convertidas en himnos de la música popular colombiana.

La cartera de Cultura destacó que la artista «habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural» de Colombia.

Una vida dedicada a la música

Totó nació en una familia de músicos y desde niña comenzó a actuar a lo largo de los pueblos ribereños del río Magdalena cantando con un estilo que forjaría su sello personal, que se nutre de la fusión de elementos africanos e indígenas.

Con los años, terminó siendo definida como una ‘cantadora’, una intérprete musical que cultiva la cultura tradicional de un pueblo.

Bailadora de ritmos como la gaita, cumbia, porro y champeta, entre otros, su trabajo es reconocido a nivel internacional y entre sus más recordadas actuaciones figura la que hizo en 1982 durante la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de Literatura a su compatriota Gabriel García Márquez.

Totó fue reconocida en 2013 con el Premio a la Trayectoria del Grammy Latino por su aportación a la preservación y difusión de la música folclórica.

Totó la Momposina se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural. EFE

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