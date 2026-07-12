Muere un civil ruso durante ataque ucraniano contra una refinería en la región de Samara

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(Actualiza con datos de la refinería atacada)

Moscú/Berlín, 12 jul (EFE).- Un ciudadano ruso murió y otros tres resultaron heridos por el ataque con drones lanzado por Ucrania la pasada noche contra la refinería de Sizrán, en la región rusa de Samara, provocando un incendio en la instalación, según informaron las autoridades locales y los medios de prensa independientes rusos.

«A consecuencia del ataque resultaron dañadas varias casas y edificios de vivienda, así como una empresa industrial», informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev, sin precisar cuál era la infraestructura dañada.

Fedoríschev indicó que durante el ataque «murió un hombre» y otros tres, incluyendo a un menor de edad, sufrieron heridas de media gravedad y tuvieron que ser hospitalizados.

Según el canal independiente ruso Astra y el canal ucraniano Exilenova+, el objetivo fue la refinería de Sizrán, ya atacada en ocasiones anteriores, y que es una de las más grandes del grupo petrolero Rosneft, según confirmaron posteriormente en un comunicado en Telegram las Fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania.

Ambos canales publicaron imágenes de la refinería, sobre la cual se alzan densas nubes de humo negro debido al incendio de grandes proporciones que se produjo en la planta a consecuencia del ataque.

«La refinería de Sizran es una de las mayores refinerías de Rosneft y una empresa clave del sur del Volga. Su capacidad anual es de unos 8,5 millones de toneladas de petróleo, lo que equivale aproximadamente al 3 % del volumen total de refino de petróleo en la Federación Rusa», precisaron las Fuerzas de drones en la nota.

La refinería produce gasolina, gasóleo, queroseno de aviación, fuelóleo y betún, añade.

Mientras, en la sureña región de Rostov, donde durante los últimos cinco días han sido atacados varios buques petroleros y cargueros, durante la noche un petrolero registró daños durante su paso por el canal que une los mares Negro y Azov, según informó el gobernador local, Yuri Slúsar.

El petrolero se dirigía hacia una terminal de carga, por lo que no transportaba combustible, por lo que el incidente no provocó derrame de fuel.

Slúsar preisó que durante la noche fueron derribados «más de dos decenas de drones» que volaban sobre la región.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la madrugada del domingo en MAX del derribo de 21 drones que se dirigían a la capital rusa.

Según pudo constatar EFE, al sur de Moscú se escucharon fuertes detonaciones por el derribo de drones.

El Ministerio de Defensa ruso reportó la intercepción y aniquilación de 349 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE

mos-egw/agf