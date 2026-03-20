Muere un civil ruso en la región de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

1 minuto

Moscú, 20 mar (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Noticias tristes desde el distrito de Shebékino. En la localidad de Murom murió un civil tras el ataque de un dron. El hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas», escribió en Telegram.

Gladkov expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Las regiones fronterizas rusas, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance.

Según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa antiaérea derribaron durante la pasada noche 26 drones ucranianos de ala fija, durante una noche de relativa calma tras los intensos ataques de la semana pasada, en los que fueron neutralizados alrededor de 280 artefactos enemigos en una noche.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 26 drones ucranianos de ala fija», señaló Defensa en su canal de Telegram.

Según el mando militar ruso, más de la mitad fue derribada sobre la sureña región de Krasnodar.

El resto fue destruido en las regiones de Bélgorod, Briansk y Rostov, y la anexionada península de Crimea.

Seis drones fueron derribados sobre el mar Negro. EFE

mos/ah