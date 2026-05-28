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Muere una bebé de seis meses tras ser víctima de violencia sexual en Colombia

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Bogotá, 27 may (EFE).- Una bebé de seis meses falleció este miércoles en el municipio colombiano de El Espinal, en el departamento del Tolima (centro-oeste), tras haber sido víctima de violencia sexual, denunció la Defensoría del Pueblo, que exigió justicia y una investigación «con la mayor diligencia» sobre el caso.

«La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia», señaló la Defensoría en un comunicado.

El organismo agregó que este hecho «debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes» y recordó que «toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible».

Asimismo, la Defensoría afirmó que la violencia sexual «es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente», y solicitó a la Fiscalía General proceder «con celeridad» en las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Por su parte, la Gobernación del Tolima lamentó la muerte de la menor, que se llamaba Mía Cataleya Ramírez López, y aseguró que el departamento tiene «el corazón roto» por su fallecimiento.

«Ningún niño merece crecer entre el miedo, el maltrato o el abandono. Nuestros niños y niñas merecen amor, protección, cuidado y un futuro lleno de esperanza», expresó la administración departamental en un mensaje publicado en redes sociales. EFE

pc/jga/gad

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