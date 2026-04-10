Muere uno de los primeros pumas nacidos en cautiverio en Paraguay

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Asunción, 10 abr (EFE).- Un puma macho de 17 años, uno de los primeros nacidos en cautiverio en Paraguay, fue sometido a la eutanasia debido a «un cuadro de salud complejo», informó este viernes el Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.

En un comunicado, el CIASI -perteneciente al Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú- indicó que el equipo veterinario tomó la decisión para priorizar el bienestar y asegurar que los últimos momentos de ‘Cola’, como fue bautizado el ejemplar, «fueran dignos y sin sufrimiento».

‘Cola’ y su hermano ‘Colita’ se convirtieron el 11 de enero de 2009 en los primeros pumas nacidos bajo cuidado humano en el centro ambiental de Itaipú.

El puma superó «ampliamente la expectativa de vida de su especie gracias a los cuidados que recibió» y se convirtió en «el símbolo de un logro histórico para la institución», agregó la nota.

El Tekotopa es un complejo de conservación, educación e investigación ambiental donde se resguardan animales silvestres como jaguares, coatíes, monos, aves y reptiles. EFE

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