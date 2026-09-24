Mueren ahogados nueve soldados kazajos durante maniobras en el mar Caspio

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Astaná, 24 sep (EFE).- Al menos nueve soldados kazajos murieron este jueves durante unas maniobras navales de las Fuerzas Armadas de Kazajistán en el mar Caspio, según informó hoy el Ministerio de Defensa de la mayor república centroasiática.

«En estos momentos hemos confirmado la muerte de nueve soldados», señala el comunicado castrense, que explica que el motivo del siniestro fue «el brusco empeoramiento de las condiciones climatológicas».

Además, otros siete militares están desaparecidos y están siendo buscados por los equipos de salvamento, que han rescatado a tres soldados.

El accidente tuvo lugar en las costas de la región de Manguistau, cuando las fuertes ráfagas de viento hicieron que 19 soldados cayeran al agua.

En estos momentos, en las labores de rescate, que son coordinadas por el ministro de Defensa, el general Dauren Kosanov, participan unidades de la Armada, el Ministerio para Situaciones de Emergencia y la aviación.

El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y prometió que estas recibirán la ayuda necesaria. EFE

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